Gala de danse Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Gala de danse Pierrelatte, 25 juin 2022, Pierrelatte. Gala de danse

102 Boulevard Raoul Dautry Halle des sports Pierrelatte Drôme Halle des sports 102 Boulevard Raoul Dautry

2022-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-25

Halle des sports 102 Boulevard Raoul Dautry

Pierrelatte

Drôme EUR 5 5 Organisé par l’Entente Gymnique de Pierrelatte. Buvette et restauration sur place. Halle des sports 102 Boulevard Raoul Dautry Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Other Lieu Pierrelatte Adresse Pierrelatte Drôme Halle des sports 102 Boulevard Raoul Dautry Ville Pierrelatte lieuville Halle des sports 102 Boulevard Raoul Dautry Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Gala de danse Pierrelatte 2022-06-25 was last modified: by Gala de danse Pierrelatte Pierrelatte 25 juin 2022 102 Boulevard Raoul Dautry Halle des sports Pierrelatte Drôme

Pierrelatte Drôme