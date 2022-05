Gala de danse Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Gala de danse

Centre d'Animations et de Loisirs 23, rue de la Corvée
Ornans
Doubs

2022-06-17

Venez assister au gala de danse de l'association Familles Rurales du Pays d'Ornans. Billetterie disponible à partir de juin, réservation conseillée.

famillesruralespo@orange.fr

