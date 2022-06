Gala de Danse « Mica Dance » Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: 13960

Sausset-les-Pins

Gala de Danse « Mica Dance » Sausset-les-Pins, 11 juin 2022, Sausset-les-Pins. Gala de Danse « Mica Dance » Sausset-les-Pins

2022-06-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-11 23:30:00 23:30:00

Sausset-les-Pins 13960 Sausset-les-Pins Démonstrations de divers danses : salsa, bachata, reggaeton, kizomba, bebop, et bien d’autres…….rdv à 20h30 sur le môle du port. Gala de danse organisé par l’association Mica dance. micadance@sfr.fr +33 6 20 10 89 37 Démonstrations de divers danses : salsa, bachata, reggaeton, kizomba, bebop, et bien d’autres…….rdv à 20h30 sur le môle du port. Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-05-27 par Mairie de Sausset-les-Pins Provence Tourisme / Mairie de Sausset-les-PinsProvence Tourisme / Mairie de Sausset-les-Pins

Détails Catégories d’évènement: 13960, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Ville Sausset-les-Pins lieuville Sausset-les-Pins Departement 13960

Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sausset-les-pins/

Gala de Danse « Mica Dance » Sausset-les-Pins 2022-06-11 was last modified: by Gala de Danse « Mica Dance » Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 11 juin 2022 13960 Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins 13960