Gala de danse L'Atelier de la Danse Tarbes

Gala de danse L'Atelier de la Danse, 25 juin 2022, Tarbes. TARBES Bd du Président Kennedy

2022-06-25 20:30:00

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 13 13 L’école de danse et de fitness basée à Lourdes et Argeles-Gazost propose son spectacle annuel dont le thème de cette année sera Grimoire … Inspirée du célèbre film Disney Hocus Pocus les 3 sorcières les danseurs ont décidé de se lancer un énième défi : réussir à faire vivre aux spectateurs une nuit d’Halloween un soir de juin … De quoi se laisser envoûter par la magie des gestes et des pas ! +33 6 87 54 39 71 TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

