Gala de danse « Fenêtre sur cour(s) » Oloron-Sainte-Marie, 21 janvier 2023, Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie.

Gala de danse « Fenêtre sur cour(s) »

Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue de la Poste Espace Jéliote

2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21 23:20:00

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie

EUR 13 13 Les danseuses de Terpsichore montreront leur talent lors d’un spectacle avec deux représentation : à 17h puis à 21h.

L’école de danse dévoilera sa 10ème édition du spectacle « Fenêtre sur cour(s) ».

En première partie de ce spectacle, la création « Sparkle » sélectionnée par Disneyland pour danser dans le parc d’attractions le 7 mai (22 interprètes âgés de 8 à 18 ans).

La deuxième partie proposera des chorégraphies inédites en danse classique, contemporaine et modern’ jazz, avec les groupes intermédiaire, avancé et adultes.

Le groupe des étudiantes fera aussi son retour avec une classe spéciale ouverte depuis septembre : de quoi ravir ces anciennes élèves qui viendront fouler de nouveau la scène oloronaise. Le gala préparé depuis la mi-octobre durera 1h30 et variera les plaisirs.

Réservation des billets sur : https://www.helloasso.com/associations/terpsichore64

Les danseuses de Terpsichore montreront leur talent lors d’un spectacle avec deux représentation : à 17h puis à 21h.

L’école de danse dévoilera sa 10ème édition du spectacle « Fenêtre sur cour(s) ».

En première partie de ce spectacle, la création « Sparkle » sélectionnée par Disneyland pour danser dans le parc d’attractions le 7 mai (22 interprètes âgés de 8 à 18 ans).

La deuxième partie proposera des chorégraphies inédites en danse classique, contemporaine et modern’ jazz, avec les groupes intermédiaire, avancé et adultes.

Le groupe des étudiantes fera aussi son retour avec une classe spéciale ouverte depuis septembre : de quoi ravir ces anciennes élèves qui viendront fouler de nouveau la scène oloronaise. Le gala préparé depuis la mi-octobre durera 1h30 et variera les plaisirs.

Réservation des billets sur : https://www.helloasso.com/associations/terpsichore64

+33 5 59 39 05 56 Ecole de danse Terpsichore

Terpsichore64

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-01-17 par