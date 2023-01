Gala de danse Espace Danse Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Gala de danse Espace Danse Tarbes, 4 juin 2023, Tarbes . Gala de danse Espace Danse Bd du Président Kennedy TARBES au Parc des Expositions – Hall 3 Salle Néouvielle Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Bd du Président Kennedy

2023-06-04 – 2023-06-04

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes

Hautes-Pyrénées Danse classique, contemporaine, jazz… : le gala annuel de l’école Espace Danse de Tarbes vous enchantera ! Plus d’infos à venir TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Bd du Président Kennedy Ville Tarbes lieuville TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Gala de danse Espace Danse Tarbes 2023-06-04 was last modified: by Gala de danse Espace Danse Tarbes Tarbes au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle 4 juin 2023 Bd du Président Kennedy TARBES au Parc des Expositions - Hall 3 Salle Néouvielle Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées