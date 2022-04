Gala de Danse école de musique ARéMUZ Montbrison Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Gala de Danse école de musique ARéMUZ Montbrison Montbrison, 29 avril 2022, Montbrison. Gala de Danse école de musique ARéMUZ Montbrison Gymnase André Dubruc 13 Rue de Beauregard Montbrison

2022-04-29 – 2022-04-29 Gymnase André Dubruc 13 Rue de Beauregard

Montbrison Loire Gala des classes de danse du site de Montbrison. Gymnase André Dubruc 13 Rue de Beauregard Montbrison

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Montbrison Adresse Gymnase André Dubruc 13 Rue de Beauregard Ville Montbrison lieuville Gymnase André Dubruc 13 Rue de Beauregard Montbrison Departement Loire

Montbrison Montbrison Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrison/

Gala de Danse école de musique ARéMUZ Montbrison Montbrison 2022-04-29 was last modified: by Gala de Danse école de musique ARéMUZ Montbrison Montbrison Montbrison 29 avril 2022 Loire Montbrison

Montbrison Loire