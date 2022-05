Gala de danse du monde Saint-Renan, 2 juillet 2022, Saint-Renan.

Gala de danse du monde Place Guyader Espace Culturel Saint-Renan

2022-07-02 – 2022-07-02 Place Guyader Espace Culturel

Saint-Renan 29290 Saint-Renan

« I have a dream… »

Les rêves nous accompagnent, nous guident, ils sont notre énergie. Passer de rêve en rêve comme on tourne

les pages d’un livre d’images et voyager hors du temps et de l’espace.

Un spectacle onirique rempli de couleurs et de cultures! Avec participation de l’association «L’Arabesque»

(Ergué-Gabéric).

Durée : 1h40 avec entracte. Entrée gratuite.

ciedicidailleurs@gmail.com

Place Guyader Espace Culturel Saint-Renan

