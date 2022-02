Gala de danse du Conservatoire Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Gala de danse du Conservatoire Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle, 25 juin 2022, Arnouville. Gala de danse du Conservatoire

du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle

Les classes de danse classique et moderne de Julia Laguette et Oriana Ducoin vous présenteront le spectacle de fin d’année qui clôturera la saison du conservatoire. Spectacle riche en couleurs et rempli de dynamisme.

Entrée libre avec passe sanitaire uniquement sur réservation

Spectacle des élèves de danse du Conservatoire. Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T23:30:00;2022-06-26T16:00:00 2022-06-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Charles Aznavour - Salle l'Essentielle Adresse Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Ville Arnouville lieuville Espace Charles Aznavour - Salle l'Essentielle Arnouville Departement Val-d'Oise

Espace Charles Aznavour - Salle l'Essentielle Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Gala de danse du Conservatoire Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle 2022-06-25 was last modified: by Gala de danse du Conservatoire Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Espace Charles Aznavour - Salle l'Essentielle 25 juin 2022 Arnouville Espace Charles Aznavour - Salle l'Essentielle Arnouville

Arnouville Val-d'Oise