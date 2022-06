Gala de Danse du Centre Municipal d’Art Chorégraphique Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: 26300

Bourg-de-Péage

Gala de Danse du Centre Municipal d’Art Chorégraphique Bourg-de-Péage, 1 juillet 2022, Bourg-de-Péage. Gala de Danse du Centre Municipal d’Art Chorégraphique Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage

2022-07-01 – 2022-07-01 Salle Jean Cocteau Rue Andrevon

Bourg-de-Péage 26300 Venez nombreux assister à ce spectacle de danse ! anny.giletti@sfr.fr Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26300, Bourg-de-Péage Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Ville Bourg-de-Péage lieuville Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Departement 26300

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 26300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage/

Gala de Danse du Centre Municipal d’Art Chorégraphique Bourg-de-Péage 2022-07-01 was last modified: by Gala de Danse du Centre Municipal d’Art Chorégraphique Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 1 juillet 2022 26300 Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage 26300