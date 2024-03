Gala de danse du blé de l’espérance Espace Charles Trenet Salon-de-Provence, samedi 16 mars 2024.

Gala de danse du blé de l’espérance Espace Charles Trenet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le traditionnel Gala de Danse en faveur de l’association Blé de l’espérance Maguy Roubaud qui œuvre pour les enfants malades et handicapés est de retour !

Le Gala C’est Quoi ?



Depuis 2003 une partie des écoles de danses de Salon de Provence s’associent pour produire un merveilleux spectacle de Danse à l’Espace Charles Trenet dont l’ensemble des bénéfices sont reversés à notre association !



Cette année, il aura lieu le 16 Mars. Plus de 200 élèves de tout âge et tout horizons se produiront pour soutenir les enfants malades ! Ils sont issus de 5 merveilleuses écoles qui ont permis de pérenniser la tradition:



Danse Création Passion

Académie de Danse

Le conservatoire de Danse

Street M’Danse

Académie Arts et Expressions





L’asso elle sert a quoi ?



Le blé de l’Espérance Maguy Roubaud est une association reconnue d’utilité publique. Son objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants malades ou porteurs d’handicap. Elle récolte des fonds pour égayer et faciliter leur séjour dans les unités de soins mais également pour financer du matériel et des thérapies complémentaires. L’association organise également des ateliers pour sensibiliser tous les publics aux difficultés rencontrées par ces enfants et adolescents mais aussi pour favoriser leur insertion sociale et soutenir leur développement.



A Salon de Provence et villes environnantes, les récoltes passées ont permis concrètement la mise en œuvre d’équipements dans la salle de classe du service de pédiatrie, l’installation de stores spécifiques dans les chambres des enfants, la décoration ludique et participative de ce service ou encore l’organisation d’atelier d’écriture thérapie avec l’auteur Betty Séré de Rivières et a conduit à l’élaboration d’un livre “Des mots, des couleurs, l’espoir…”. Les dons récents ont également permis de subventionner des thérapies (équithérapies, stages de développement, formation des aidants …) ou du matériel (Fauteuils, déambulateurs) pour des enfants polyhandicapés ou atteints de maladies rares.





Et l’évènement alors ?



On vous y attend nombreux pour la bonne cause et le spectacle !



Le Samed16 Mars à 20H30

A l’Espace Charles Trenet de Salon de Provence



Tarif entrée 6€ / 3€ pour les moins de 6 ans sur justificatif (contrôle à l’entrée)



Ouverture des portes 19h30





Pour toute questions n’hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux Facebook et Instagram (Blé de l’espérance Maguy Roubaud Salon de Provence) ou par mail bledelesperance.salon@gmail.com. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Gala de danse du blé de l’espérance Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence