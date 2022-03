Gala de danse de Studio Danse Cancon Cancon Cancon Catégories d’évènement: Cancon

L'école Studio Danse Cancon vous présente les différentes danses pratiquées dans l'association, au cours d'un spectacle de qualité regroupant toutes les catégories d'âges et toutes les sections.

Date: 27-28 mai 2022, 20:30:00
Lieu: Salle multi-activités, Rue des écoles, Cancon, Lot-et-Garonne
Prix: EUR 12
Contact: +33 6 79 98 34 57

