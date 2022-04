Gala de danse de Léon Temps Danse Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon

Gala de danse de Léon Temps Danse Léon, 4 juin 2022, Léon. Gala de danse de Léon Temps Danse Léon

2022-06-04 19:00:00 – 2022-06-04 23:00:00

Léon Landes Léon Venez nombreux au spectacle de fin d’année avec au programme de nombreuses chorégraphies de tous les cours enseignés à Léon Temps Danse (classique, break-dance, Modern-Jazz et Modern).

Entrée adulte 10 €, enfant 5 €. Venez nombreux au spectacle de fin d’année avec au programme de nombreuses chorégraphies de tous les cours enseignés à Léon Temps Danse (classique, break-dance, Modern-Jazz et Modern).

Entrée adulte 10 €, enfant 5 €. +33 6 64 20 61 81 Venez nombreux au spectacle de fin d’année avec au programme de nombreuses chorégraphies de tous les cours enseignés à Léon Temps Danse (classique, break-dance, Modern-Jazz et Modern).

Entrée adulte 10 €, enfant 5 €. Centre Culturel de Léon

Léon

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Léon Autres Lieu Léon Adresse Ville Léon lieuville Léon Departement Landes

Léon Léon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leon/

Gala de danse de Léon Temps Danse Léon 2022-06-04 was last modified: by Gala de danse de Léon Temps Danse Léon Léon 4 juin 2022 Landes Léon

Léon Landes