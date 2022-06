Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac, 18 juin 2022, .

Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 19:30:00

Chorégraphies et mise en scène : Elsa et Gazi Martinez

Moderne jazz, street jazz, HIP-HOP et breakdance .

L’Atelier Danse de Marminiac vous présente son gala de fin d’année, spectacle de danse mêlant plusieurs variétés de musiques et de danses.

+33 6 50 75 50 22

Chorégraphies et mise en scène : Elsa et Gazi Martinez

Moderne jazz, street jazz, HIP-HOP et breakdance .

@

dernière mise à jour : 2022-05-30 par