Gala de Danse de l’Association Culturelle L’Hermitage Vezin Breteil Montfort-sur-Meu, 5 juin 2022, Montfort-sur-Meu.

Gala de Danse de l’Association Culturelle L’Hermitage Vezin Breteil Montfort-sur-Meu

2022-06-05 20:30:00 – 2022-06-06

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Après deux années de pause, l’association vous retrouve pour leur Gala de Danse annuel.

Ce spectacle préparé par les élèves et leurs professeures est l’aboutissement d’une année de travail. Réunissant les élèves des cours enfants, ados et adultes, en Danse Contemporaine, Modern-Jazz et Afro-Jazz, ainsi que les chorégraphies ayant été présentées par les élèves lors de concours, il est une excellente occasion de découvrir l’activité Danse dispensée au sein de l’association.

achvb.danse.breteil@gmail.com +33 6 82 36 74 38 http://achvb.com/

Montfort-sur-Meu

