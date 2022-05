GALA DE DANSE DE LA FABRIK Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: 57560

Abreschviller

GALA DE DANSE DE LA FABRIK Abreschviller, 2 juillet 2022, Abreschviller. GALA DE DANSE DE LA FABRIK Abreschviller

2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-02 16:30:00

Abreschviller 57560 Abreschviller Venez fêter les 10 d’existence de La Fabrik à l’occasion du gala de danse de l’association. Tous les élèves seront sur scène pour vous présenter leur chorégraphies. Il y a aura deux représentations. La mise en vente des places aura lieu en juin. Ne manquez pas cet évènement ! lafabriksarrebourg@gmail.com +33 7 85 33 99 88 Abreschviller

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 57560, Abreschviller Autres Lieu Abreschviller Adresse Ville Abreschviller lieuville Abreschviller Departement 57560

Abreschviller Abreschviller 57560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abreschviller/

GALA DE DANSE DE LA FABRIK Abreschviller 2022-07-02 was last modified: by GALA DE DANSE DE LA FABRIK Abreschviller Abreschviller 2 juillet 2022 57560 Abreschviller

Abreschviller 57560