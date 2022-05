Gala de danse. Danse en corps Bayeux, 28 mai 2022, Bayeux.

Gala de danse. Danse en corps Bayeux

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 23:30:00

Bayeux Calvados

La danse comme vecteur d’émotions, le corps comme porteur de messages… nNos artistes investissent la scène et vous transportent dans des univers différents et variés. n Danse en corps , l’union du sentiment et du mouvement. nDeux heures de spectacle qui vous enchanteront, une composition de danses orientales, danses africaines, modern’danse, tribal-fusion, djembé et world jazz.

La danse comme vecteur d’émotions, le corps comme porteur de messages… nNos artistes investissent la scène et vous transportent dans des univers différents et variés. n Danse en corps , l’union du sentiment et du mouvement. nDeux heures de…

mail1001danses@gmail.com +33 6 74 68 56 53

La danse comme vecteur d’émotions, le corps comme porteur de messages… nNos artistes investissent la scène et vous transportent dans des univers différents et variés. n Danse en corps , l’union du sentiment et du mouvement. nDeux heures de spectacle qui vous enchanteront, une composition de danses orientales, danses africaines, modern’danse, tribal-fusion, djembé et world jazz.

Bayeux

dernière mise à jour : 2022-05-13 par