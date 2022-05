GALA DE DANSE CREA’CORPS Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

GALA DE DANSE CREA’CORPS Pornic, 11 juin 2022, Pornic. GALA DE DANSE CREA’CORPS Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac

Pornic Loire-Atlantique en attente d’infos supplémentaires au 08/05/22 L’association vous présente ses spectacles de danse.

creacorps44730@gmail.com en attente d’infos supplémentaires au 08/05/22 Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Ville Pornic lieuville Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

GALA DE DANSE CREA’CORPS Pornic 2022-06-11 was last modified: by GALA DE DANSE CREA’CORPS Pornic Pornic 11 juin 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique