Cinéma Le Parc, le samedi 11 juin 2022 à 20:00

Les enseignants de Hip hop, Zumba, Moderne Jazz, danse Classique et Contemporaine du Centre Culturel de Livarot – Pays d’Auge présentent ce spectacle afin de récompenser et valoriser le travail accompli par les élèves au cours de l’année. C’est l’occasion pour les parents et amis d’assister à un spectacle varié. Venez nombreux.

Gratuit

0 Cinéma Le Parc Livarot, place Georges Bisson Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

2022-06-11T20:00:00 2022-06-11T21:30:00

