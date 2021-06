Béziers Béziers 34500, Béziers GALA DE DANSE – CENTRE DE DANSE EVELYNE AGULLO Béziers Béziers Catégories d’évènement: 34500

Béziers

GALA DE DANSE – CENTRE DE DANSE EVELYNE AGULLO Béziers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Béziers. GALA DE DANSE – CENTRE DE DANSE EVELYNE AGULLO 2021-06-19 – 2021-06-19

Béziers 34500 Le centre de danse Evelyne Agullo est ravie de vous présenter son gala de danse dans le somptueux décor des Arènes de Béziers.

Réservation par téléphone . Le centre de danse Evelyne Agullo est ravie de vous présenter son gala de danse dans le somptueux décor des Arènes de Béziers.

Réservation par téléphone . +33 6 19 69 40 28 Le centre de danse Evelyne Agullo est ravie de vous présenter son gala de danse dans le somptueux décor des Arènes de Béziers.

Réservation par téléphone . Le centre de danse Evelyne Agullo est ravie de vous présenter son gala de danse dans le somptueux décor des Arènes de Béziers.

Réservation par téléphone . Evelyne Agullo dernière mise à jour : 2021-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: 34500, Béziers Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34345#3.22873