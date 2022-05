Gala de danse Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Gala de danse Caen, 4 juin 2022, Caen. Gala de danse Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel Caen

2022-06-04 – 2022-06-04 Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel

Caen Calvados Le centre d’animation La Prairie vous convie à son spectacle de fin d’année. Les élèves de La Prairie vous invitent au voyage à travers la danse, pour une soirée inoubliable. Ouverture de la billetterie mardi 10 mai. Le centre d’animation La Prairie vous convie à son spectacle de fin d’année. Les élèves de La Prairie vous invitent au voyage à travers la danse, pour une soirée inoubliable. Ouverture de la billetterie mardi 10 mai. accueil.laprairie@gmail.com +33 2 31 85 25 16 https://www.la-prairie.com/ Le centre d’animation La Prairie vous convie à son spectacle de fin d’année. Les élèves de La Prairie vous invitent au voyage à travers la danse, pour une soirée inoubliable. Ouverture de la billetterie mardi 10 mai. Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel Caen

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel Ville Caen lieuville Centre des Congrès 13, avenue Albert Sorel Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Gala de danse Caen 2022-06-04 was last modified: by Gala de danse Caen Caen 4 juin 2022 caen Calvados

Caen Calvados