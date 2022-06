Gala de danse Biganos Biganos Catégories d’évènement: 33380

Biganos

Gala de danse Biganos, 11 juin 2022, Biganos. Gala de danse Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Biganos

2022-06-11 – 2022-06-11 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel

Biganos 33380 Gala de danse de l’association Biga Oriental Dances

Samedi 11 juin 2022 – 20 h 30

Espace Culture de Biganos

Le lien vers la billetterie en ligne (il y aura également quelques billets sur place) :

Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Biganos

dernière mise à jour : 2022-06-06 par

