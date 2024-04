Gala de danse “Baroque” Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel, samedi 25 mai 2024.

Gala de danse “Baroque” Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel Eure

Spectacle incontournable permettant de réunir et mettre en valeur les élèves de 2ème et 3ème cycle des classes de danse de Vernon et des Andelys autour du travail chorégraphiques sur la musique baroque.

Entrée gratuite

Spectacle incontournable permettant de réunir et mettre en valeur les élèves de 2ème et 3ème cycle des classes de danse de Vernon et des Andelys autour du travail chorégraphiques sur la musique baroque.

Entrée gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

L’événement Gala de danse “Baroque” Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération