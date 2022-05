GALA DE DANSE BALLERINA ‘SI ON PARTAIT EN VACANCES ?’ Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: 55500

Ligny-en-Barrois

GALA DE DANSE BALLERINA ‘SI ON PARTAIT EN VACANCES ?’ Ligny-en-Barrois, 25 juin 2022, Ligny-en-Barrois. GALA DE DANSE BALLERINA ‘SI ON PARTAIT EN VACANCES ?’ Ligny-en-Barrois

2022-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-25

Ligny-en-Barrois 55500 Présentation du travail del’année dans toutes les disciplines enseignées à Ballerina. Éveil, Initiation, Cours Technique, Modern’Jazz, Hip Hop et Groupes Perfectionnement, etc. Danseurs de 4 à 37 ans, dans une trentaine de tableaux chorégraphiques. +33 3 29 78 33 36 Ligny-en-Barrois

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: 55500, Ligny-en-Barrois Autres Lieu Ligny-en-Barrois Adresse Ville Ligny-en-Barrois lieuville Ligny-en-Barrois Departement 55500

Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligny-en-barrois/

GALA DE DANSE BALLERINA ‘SI ON PARTAIT EN VACANCES ?’ Ligny-en-Barrois 2022-06-25 was last modified: by GALA DE DANSE BALLERINA ‘SI ON PARTAIT EN VACANCES ?’ Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 25 juin 2022 55500 Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois 55500