Thionville Moselle “Back to basics” ! Gala de l’Ecole de danse & spectacle DS.

Après deux ans de report la team DS renoue avec ses origines, et ses galas exceptionnels !

De la danse, du show, c’est DANCERSHOW ! Prenez-en pleins les yeux lors d’un spectacle où vous allez vibrer à chaque seconde.

Danse Hip-Hop Jazz Funk, Heels Dance, Orientale, AfroDance, Line Dance et Danse classique, il y en aura pour tous les goûts ! davidfink@dancershow57.fr +33 6 73 16 87 83 https://www.dancershow57.fr/ DancerShow

