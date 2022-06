Gala de danse annuelle Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

55 Rue Saint-Michel Salle des fêtes de Maîche Maîche Doubs Salle des fêtes de Maîche 55 Rue Saint-Michel

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 23:30:00

Doubs Maîche Doubs 6 EUR Venez assister au Gala de danse annuel de l’association Mouv Body qui propose des cours pour petits et grands. Ouvert à tous.

