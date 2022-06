Gala de danse : A la manière de…, 10 juin 2022, .

Gala de danse : A la manière de…

2022-06-10 20:45:00 – 2022-06-10

3 EUR En se penchant sur l’œuvre de différents chorégraphes ce spectacle vous proposera un voyage à travers le temps et l’histoire de la danse avec des extraits de ballet romantique et de créations plus contemporaines.

