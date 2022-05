GALA DE DANSE 2022 – MOUV’DANCE Béziers, 18 juin 2022, Béziers.

GALA DE DANSE 2022 – MOUV’DANCE Béziers

2022-06-18 – 2022-06-18

Béziers Hérault

L’école de danse Mouv’dance vous propose son spectacle de fin d’année!

Chorégraphie et mise en scène par les élèves de l’école et Sandrine Passarella.

Payant – Billetterie sur place ou aux horaires de cours.

Réservation et renseignement par téléphone.

L’école de danse Mouv’dance vous propose son spectacle de fin d’année!

Chorégraphie et mise en scène par les élèves de l’école et Sandrine Passarella.

Payant – Billetterie sur place ou aux horaires de cours.

Réservation et renseignement par téléphone.

+33 6 11 16 52 05

L’école de danse Mouv’dance vous propose son spectacle de fin d’année!

Chorégraphie et mise en scène par les élèves de l’école et Sandrine Passarella.

Payant – Billetterie sur place ou aux horaires de cours.

Réservation et renseignement par téléphone.

Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-21 par