Gala de danse 2022 Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Gala de danse 2022 Eymet, 26 juin 2022, Eymet. Gala de danse 2022 Espace culturel Avenue de la bastide Eymet

2022-06-26 – 2022-06-26 Espace culturel Avenue de la bastide

Eymet Dordogne EUR 13 13 L’école de danse Beatrix Hibert vous propose son gala de danse de fin d’année. Venez admirer les performances des élèves ! L’école de danse Beatrix Hibert vous propose son gala de danse de fin d’année. Venez admirer les performances des élèves ! +33 6 80 57 14 13 L’école de danse Beatrix Hibert vous propose son gala de danse de fin d’année. Venez admirer les performances des élèves ! Beatrix Hibert

Espace culturel Avenue de la bastide Eymet

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Espace culturel Avenue de la bastide Ville Eymet lieuville Espace culturel Avenue de la bastide Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Gala de danse 2022 Eymet 2022-06-26 was last modified: by Gala de danse 2022 Eymet Eymet 26 juin 2022 Dordogne Eymet

Eymet Dordogne