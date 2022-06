Gala de danse

Gala de danse, 24 juin 2022, . Gala de danse

2022-06-24 – 2022-06-24 EUR Spectacle de danses modern jazz et classique proposé par la section danse de CAPSA et l’école de danse de Richwiller. Spectacle de danses modern jazz et classique proposé par la section danse de CAPSA et l’école de danse de Richwiller. +33 6 27 83 08 35 Spectacle de danses modern jazz et classique proposé par la section danse de CAPSA et l’école de danse de Richwiller. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville