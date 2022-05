Gala de danse 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Notre gala de danse (spectacle des élèves des cours de danse : classique, jazz, aérienne et hip-hop) aura lieu au Palais des Congrès Jacques-Chirac-Atlantia. Les billets sont en vente dès à présent à la MJC (Place des Salines). Tarif adulte : 14 euros – Tarif réduit : 9 euros. Informations : 02 40 60 37 15 ou [secretariat@mjclabaule.fr](mailto:secretariat@mjclabaule.fr)

Billet: 9€

2022-05-07T20:00:00

