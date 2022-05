GALA DE CATCH Rémelfing Rémelfing Catégories d’évènement: Moselle

GALA DE CATCH Rémelfing, 5 juin 2022, Rémelfing.

2022-06-05 20:00:00 – 2022-06-05 23:00:00

Rémelfing Moselle Rémelfing Cette septième nuit du catch de Rémelfing accueillera 14 catcheurs professionnels et 4 élèves de l’école de Dabo. Les amateurs de spectacle et de frisson ne seront pas déçus avec des beaux combats. Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Sarreguemines. colt57200@hotmail.fr +33 6 83 16 49 85 https://www.interassociationremelfing.com/copie-de-usr Association FWC

