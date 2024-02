GALA DE CATCH Espace Flambeau Mirecourt, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Gala de Catch.Ouverture des portes à 18h30

Retrouvez la Ligue Nationale de Catch à Mirecourt à l’Espace Flambeau, pour un spectacle familial, riche en divertissements sportifs et haut en couleur, des athlètes plus extraordinaires les uns que les autres. Ce spectacle saura ravir petits et grands.

Préventes Intermarché rue Saint Maurice 88500 Mirecourt Francebillet / Weezevent

Tarifs adulte 12€ et enfant 12 ans 9€

– Tarifs sur place Adulte 15€ Enfant (-12 ans) 12€Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:45:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

