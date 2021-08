GALA DE BOXE Saint-Brevin-les-Pins, 17 septembre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

GALA DE BOXE 2021-09-17 19:00:00 – 2021-09-17 Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

C’est la “Belle Époque” qui nous revient et avec nos voisins et Amis Michel Angus et Patrick Scheweichlein du Boxing Club Brevinois.

Nous vous invitons une nouvelle fois à ne pas rater cet événement…

Entre le Casino JOA notre nouveau partenaire, l’Océan et les Pins, les cordes s’installent sous les projecteurs de ce “théâtre pugillistique ” que deviendra le temps d’une soirée la merveilleuse salle de l’Étoile de Jade.

Sonny Abid “L Alligator” y affrontera Mbemba Miesi dans un duel à haute tension.

Un Benjamin D340 Dubois revanchard fera face a Renaud Mollon, Johnny Bertin en ½ Finale du Critérium Espoirs sera opposé à Joseph Meyobene dans un choc d’invaincus !!

Mais aussi Mohamed Ghetti espoir venu du Maroc pour disputer un combat international contre le franco/Roumain, Ion Ursu… et bien sûr notre celtique Warrior Warren Lewinski.

Une affiche exceptionnelle !!

Les jeunes Fighters “enfants du pays” sont de retour déterminés à nous offrir un spectacle sportif mémorable face à cette redoutable adversité !

Au cours de cette soirée sera annoncé le prochain Grand défi du champion du monde David Papot.

Nous franchirons la Loire pour y dresser notre Ring dans l’ancien fief de Monsieur Laurent Sangand fondateur du Boxing Club Brevinois pour un gala qui promet d’être survolté !

Vendredi 17 Septembre 2021

Salle de l’étoile de Jade – Avenue Georges Brassens ~ 44 250 Saint Brevin les Pins

A Partir de 19H00

25€ – Billetterie ICI >>>

Pass Sanitaire Obligatoire : test PCR négatif de moins de 72h ou Antigenique moins de 48h / Ou Vaccin 2 Doses / ou Attestation médicale de contraction du Covid – 6 mois

boxingclubbaulois@hotmail.fr +33 6 83 14 17 66 https://www.facebook.com/boxeanglaiselabaule

C’est la “Belle Époque” qui nous revient et avec nos voisins et Amis Michel Angus et Patrick Scheweichlein du Boxing Club Brevinois.

Nous vous invitons une nouvelle fois à ne pas rater cet événement…

Entre le Casino JOA notre nouveau partenaire, l’Océan et les Pins, les cordes s’installent sous les projecteurs de ce “théâtre pugillistique ” que deviendra le temps d’une soirée la merveilleuse salle de l’Étoile de Jade.

Sonny Abid “L Alligator” y affrontera Mbemba Miesi dans un duel à haute tension.

Un Benjamin D340 Dubois revanchard fera face a Renaud Mollon, Johnny Bertin en ½ Finale du Critérium Espoirs sera opposé à Joseph Meyobene dans un choc d’invaincus !!

Mais aussi Mohamed Ghetti espoir venu du Maroc pour disputer un combat international contre le franco/Roumain, Ion Ursu… et bien sûr notre celtique Warrior Warren Lewinski.

Une affiche exceptionnelle !!

Les jeunes Fighters “enfants du pays” sont de retour déterminés à nous offrir un spectacle sportif mémorable face à cette redoutable adversité !

Au cours de cette soirée sera annoncé le prochain Grand défi du champion du monde David Papot.

Nous franchirons la Loire pour y dresser notre Ring dans l’ancien fief de Monsieur Laurent Sangand fondateur du Boxing Club Brevinois pour un gala qui promet d’être survolté !

Vendredi 17 Septembre 2021

Salle de l’étoile de Jade – Avenue Georges Brassens ~ 44 250 Saint Brevin les Pins

A Partir de 19H00

25€ – Billetterie ICI >>>

Pass Sanitaire Obligatoire : test PCR négatif de moins de 72h ou Antigenique moins de 48h / Ou Vaccin 2 Doses / ou Attestation médicale de contraction du Covid – 6 mois

dernière mise à jour : 2021-08-09 par