Gala de boxe

2 Bd Pierre de Coubertin Maison des sports Nevers Nièvre

2022-12-17 19:30:00

2022-12-17 19:30:00 – 2022-12-17

Maison des sports 2 Bd Pierre de Coubertin

Nevers

Nièvre 5 5 EUR Gala de boxe organisé par l’Académie de boxe citoyenne de Nevers à 19h30 à la Maison des Sports à NEVERS.

12 combats (10 amateurs / 2 professionnels).

Point de vente au Bar le Balto.

Tarifs : 10€ et 5€ aux moins de 12 ans.

Infos au 06.51.71.17.86 tarek.khaidouri@hotmail.fr Maison des sports 2 Bd Pierre de Coubertin Nevers

