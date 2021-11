Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle Gala de boxe Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Gala de boxe Morcenx-la-Nouvelle, 27 novembre 2021, Morcenx-la-Nouvelle. Gala de boxe Morcenx-la-Nouvelle

2021-11-27 19:00:00 – 2021-11-27

2 combats professionnels et 10 combats amateurs.

Entrée tarif unique 5€ / Prévente Billetterie Office de tourisme ou sur place

Sandwichs et buvette

Entrée tarif unique 5€ / Prévente Billetterie Office de tourisme ou sur place

Sandwichs et buvette

Organisé par le CAM Boxe CAM BOXE

Morcenx-la-Nouvelle

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle