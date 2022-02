Gala de Boxe – IBF Championnat du Monde Jeune : L’Ascension Cité des Congrès, 26 février 2022, Nantes.

2022-02-26 dans l’amphi 800

Horaire : 19:30

Gratuit : non Billet simple : 18 € / Billet VIP : 60 € Billetterie : www.ascension-boxe.com dans l’amphi 800

Trois combats masculins, un combat féminin :Autour de Milan PRAT, les boxeurs nantais Romane GEFFRAY, Nathan PINEAU-LAÏB et Dylan BREGEON complètent le plateau de cette soirée d’exception.Au programme du samedi 26 février 2022 :20h00 : Nathan PINEAU-LAÏB vs. Mehdi GHOUALEM — catégorie Super-Légers, 6×3’20h30 : Romane GEFFRAY vs. Odelia BEN EPHRAIM — catégorie Super-Coqs, 6×2’21h30 : Milan PRAT vs. Bohdan SHTONDA (Ukraine) — catégorie Super-Welters, 10×3’22h15 : Dylan BREGEON vs. Stefan MIHAILOV (Serbie) — catégorie Lourds-Légers, 6×3’La pesée des boxeurs ouverte au public et à la presse :La veille du gala, soit vendredi 25 février à 18h, la pesée des boxeurs se tiendra à l’Intrépide, Réalités, 1 impasse Claude Nougaro à Saint-Herblain.

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/