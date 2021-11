Angers salle Jean BOUIN Angers, Maine-et-Loire GALA DE BOXE GEORGES TINO ORY salle Jean BOUIN Angers Catégories d’évènement: Angers

salle Jean BOUIN, le samedi 4 décembre à 19:30

Le BOXING CLUB ANGERS SAINT AUBIN organise le Samedi 4 décembre 2021 à la Salle Jean BOUIN à ANGERS un Gala de boxe international dans lequel deux ceintures mondiales seront mises en jeu, l’IBO internationale et la WBA continentale. La double ceinture permettra à Georges ORY d’accéder auw Championnatw du Monde en cas de victoire. Le combat mettra en compétition le boxeur Georges ORY, boxeur professionnel du Boxing Club Angers Saint Aubin contre le Vénézuélien Nohel ARAMBULET.

Entrée payante

