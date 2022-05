GALA DE BOXE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

GALA DE BOXE Forbach, 4 juin 2022, Forbach. GALA DE BOXE Cosec du Wiesberg 19a rue de Remsing Forbach

2022-06-04 – 2022-06-04 Cosec du Wiesberg 19a rue de Remsing

Forbach Moselle Forbach organisé au Cosec du Wiesberg dès 19h. Buvette et restauration sur place. cerclepugilistiqueforbachois@wahoo.fr +33 6 06 83 36 63 Cosec du Wiesberg 19a rue de Remsing Forbach

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Cosec du Wiesberg 19a rue de Remsing Ville Forbach lieuville Cosec du Wiesberg 19a rue de Remsing Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

GALA DE BOXE Forbach 2022-06-04 was last modified: by GALA DE BOXE Forbach Forbach 4 juin 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle