Gala de boxe Cherbourg-en-Cotentin, 30 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Gala de boxe Tourlaville Rue du Grand Pré Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-01 Tourlaville Rue du Grand Pré

Cherbourg-en-Cotentin Manche Gala de boxe anglaise.

8 combats amateurs.

2 combats professionnels. Gala de boxe anglaise.

sportingequipement@wanadoo.fr +33 6 09 73 68 28 https://fr-fr.facebook.com/groups/ascboxe/

