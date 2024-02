Gala de boxe anglaise professionnelle Rue des Fauvettes Audenge, samedi 2 mars 2024.

Le Boxing Club CTNO d’Audenge est très fier de vous annoncer l’organisation du championnat de France professionnel de boxe dans la catégorie super moyen .

Un tel événement de ce niveau en boxe, n’a pas été organisé depuis plus de 10 ans en Gironde et n’a jamais été organisé sur le Bassin d’Arcachon.

Les festivités débuteront avec une succession de combats de niveau régional et le combat en main event avec Salim Ben Rejeb le champion de France en titre et Baptiste Castegnaro.

Vous pourrez également profiter d’autres attractions assurées par des associations audengeoises, d’un stand de nourriture et d’un DJ tout au long de la soirée.

Ouvert à tous.

Billetterie ouverte à compter du mercredi 14 février https://www.helloasso.com/associations/boxing-club-ctno/evenements/championnat-de-france-de-boxe-anglaise-2

Pour plus de renseignements 06 87 15 99 41 ou boxingclubctno@hotmail.com 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Rue des Fauvettes Complexe Sportif Christiane Ballion

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine boxingclubctno@hotmail.com

