Laval Espace Mayenne Laval, Mayenne GALA DE BOXE ANGLAISE Espace Mayenne Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

GALA DE BOXE ANGLAISE Espace Mayenne, 27 novembre 2021, Laval. GALA DE BOXE ANGLAISE

Espace Mayenne, le samedi 27 novembre à 18:30

Le stade Lavallois Boxe est heureux de pouvoir retrouver son public dans cette belle salle de l’Espace Mayenne pour 4 combats professionnels dont 1 combat feminin et une ceinture internationale IBO en 10 rounds de 3 minutes disputés par le lavallois Jordy Weiss. Ouverture des portes à partir de 18H30.

Entrée payante

Jordi Weiss contre Aitor Nieto Espace Mayenne LAVAL Laval 2 rue Joséphine Baker Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:30:00 2021-11-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Espace Mayenne Adresse LAVAL Ville Laval lieuville Espace Mayenne Laval