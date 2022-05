Gala de bienfaisance “La Jungle en Folie” Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Gala de bienfaisance “La Jungle en Folie” Sens, 21 mai 2022, Sens. Gala de bienfaisance “La Jungle en Folie” Salle des fêtes Rue René Binet Sens

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21 23:00:00 Salle des fêtes Rue René Binet

Sens Yonne EUR 85 85 Le club Kiwanis Ycaunae de Sens organise un gala de bienfaisance, à la salle des fêtes de Sens, avec une soirée dîner au champagne, orchestre et soirée dansante.

Inscriptions auprès du Kiwanis. Salle des fêtes Rue René Binet Sens

