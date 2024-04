Gala de AccèsDanse Disney-Rock’N’Roll Théâtre Millandy Luçon, vendredi 14 juin 2024.

L’école AccèsDanse de Luçon présente son spectacle de fin d’année, Disney-Rock’N’Roll , les 14, 15 et 16 juin au théâtre Millandy de Luçon. Chorégraphié et mis en scène par Gaëtane Loizeau et Angéline Auguin (contemporain)

Notre siècle est fait de rebondissements et d’adaptations rapides dans tous les domaines. Nous passons sans cesse de monde virtuel à monde réel, de magie à trahison, de douceur à puissance voire cruauté…

C’est dans cette vision de notre monde actuel que les élèves de l’école AccèsDanse vont vous transporter.

Découvrez 3 tableaux inédits qui traitent des différents parcours de la vie et de leurs difficultés

Pure

Création de Quentin LAPORTE

Interprétée par les élèves d’Impulsion

Les danseuses du groupe impulsion sont fières de vous présenter le travail de création chorégraphique qui leur a été proposé par Gaëtane et l’association ADA. Cette création originale a été monté en résidence de 5 jours avec le chorégraphe Quentin LAPORTE.

Qui suis-je ?

Création de Gaëtane LOIZEAU

Interprétée par les élèves de Propulsion

Cette création a été présentée aux Regards Chorégraphiques 2024 de la Fédération Française de Danse.

Trouver ma voie

Création de Gaëtane LOIZEAU

Interprétée par les élèves d’Impulsion

Cette création a été présentée aux Regards Chorégraphiques 2024 de la Fédération Française de Danse.

PARTIE 1 DISNEY

Les élèves des cours classique, jazz et contemporain évolueront sur le thème de Disney autour de Mickey et tous ses amis.

PARTIE 2 ROCK’N’ROLL

Les ados et adultes des cours de Modern’jazz vous transporteront dans l’univers du Rock’N’Roll et de ses musiques.

Spectacle mis en scène et chorégraphié par Gaëtane Loizeau et Angéline AUGUIN

Pour les réservations, rendez-vous en ligne www.billetweb.fr/accesdanse-2024 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 23:00:00

Théâtre Millandy Rue de L’Hôtel de Ville

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire ada.lucon@free.fr

