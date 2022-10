GALA D’AUTOMNE DES CINÉASTES AMATEURS VIHIERSOIS Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Le traditionnel Gala annuel des Cinéastes Amateurs Vihiersois sera l’occasion de voir des courts métrages, reportages, réalisations du club…

Durée : environ 2 heures.

Billetterie au Bureau d’info touristique de Vihiers (Office de Tourisme du Choletais) : 02 41 49 80 00. Billetterie placée : les spectateurs qui souhaitent choisir leur rangée devront impérativement se déplacer au bureau de Vihiers (ouvert le mardi matin 10h-13h, les mercredi, vendredi et samedi 9h-13h / 14h-17h). http://videastesamateurs.vefblog.net/ VIHIERS Le Ciné’fil – Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

