Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Spectacle de danse réunionnaise (séga, maloya) des associations “Les Petites Mains de Mindin” de Saint-Brevin, et Kalou Pilé de Cheméré. Exposition artisanale de créateurs.

Défilé de mode : créations de la section "couture" des Petites Mains de Mindin. Tombola, vente de gâteaux et boissons, Samoussas / Acras (barquette sur réservation) Entrée gratuite sur réservation : 06 87 71 50 32 lespetitesmainsdemindin@gmail.com +33 6 87 71 50 32

