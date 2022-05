Gala d’accordéon de printemps Égletons Égletons Catégorie d’évènement: Égletons

Gala d’accordéon de printemps Égletons, 14 mai 2022, Égletons. Gala d’accordéon de printemps Égletons

2022-05-14 – 2022-05-14

Égletons Corrèze Rue de Soudeilles Salle Château Robert Égletons Gala d’accordéon avec Mathieu MARTINIE et son orchestre, Bernard RUAL, Sébastien FARGE, Denis SALESSE, Rémi SALLARD, Marc PICARD et Sabine BEL, LES TROUBADOURS DES BRUYERES – 14 H 30 Ouverture au public

– À partir de 20 H soupe à l’oignon et assiette froide (sur réservation) et la soirée continue. Renseignements au 05 55 21 30 36. amisjeansegurel@orange.fr +33 5 55 21 30 36 Égletons

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Égletons Autres Lieu Égletons Adresse Ville Égletons lieuville Égletons

Égletons Égletons https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egletons/

Gala d’accordéon de printemps Égletons 2022-05-14 was last modified: by Gala d’accordéon de printemps Égletons Égletons 14 mai 2022

Égletons