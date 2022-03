GALA CONCERT dédié à Maria Callas Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Victoria Hall, le jeudi 12 mai à 20:00

GALA CONCERT dédié à Maria Callas avec la participation d’une invitée spéciale – Diva Assoluta – ANGELA GHEORGHIU Varduhi Khachatryan, soprano ORCHESTRA DEL FESTIVAL PUCCINIANO CORRADO VALVO, direction PROGRAMME PUCCINI «Manon Lescaut» – ouverture CILEA «Adriana Lecouvreur» – Io son l’umile ancella PUCCINI «Turandot» – Tu, che di gel sei cinta «Manon Lescaut» – In quelle trine morbide «Tosca» – Vissi d’arte BELLINI «Norma» Ouverture «Norma» – Casta Diva GOUNOD «Roméo et Juliette» – Je veux vivre Varduhi KHACHATRYAN, soprano Pause Invitée spéciale de la soirée – DIVA ASSOLUTA – Angela GHEORGHIU BIZET «Carmen» – Ouverture MASSENET «Le Cid» – Pleurez, pleurez mes yeux… BIZET «Carmen» – Habanera MASCAGNI «Cavalleria Rusticana» – Intermezzo CATALANI «La Wally» – Ebben, n’andro lontano PUCCINI «La Bohème» – Donde lieta usci

20CHF-190CHF

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:30:00

