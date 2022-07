Gala comico taurin Morcenx-la-Nouvelle, 13 juillet 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Gala comico taurin

42 Rue Carnot Morcenx-la-Nouvelle Landes

2022-07-13 – 2022-07-13

Morcenx-la-Nouvelle

Landes

Morcenx-la-Nouvelle

4 4 EUR Profitez d’une soirée en famille et/ou entre amis autour de jeux taurins. Avec un spectacle plein d’adrénaline entre rire et tradition. Les vachettes et le Rion Morcenx Club Rugby sauront vous proposez une soirée conviviale, sportive et pleine de rebondissement. Une restauration sera à votre disposition sur place. Sans réservation billetterie sur place.

Soirée en famille et/ou entre amis autour de jeux taurins. Avec un spectacle plein d’adrénaline entre rire et tradition. Les vachettes et le Rion Morcenx Club Rugby sauront vous proposez une soirée conviviale, sportive et pleine de rebondissement. Restauration et billetterie sur place.

+33 5 58 04 79 50

Profitez d’une soirée en famille et/ou entre amis autour de jeux taurins. Avec un spectacle plein d’adrénaline entre rire et tradition. Les vachettes et le Rion Morcenx Club Rugby sauront vous proposez une soirée conviviale, sportive et pleine de rebondissement. Une restauration sera à votre disposition sur place. Sans réservation billetterie sur place.

RMCR

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-07-01 par