Albi Gymnase Jean-Jaures Albi, Tarn Gala Boxing Club Albigeois Gymnase Jean-Jaures Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Gala Boxing Club Albigeois Gymnase Jean-Jaures, 30 octobre 2021, Albi. Gala Boxing Club Albigeois

Gymnase Jean-Jaures, le samedi 30 octobre à 14:00 Gala de boxe Gymnase Jean-Jaures 3 Avenue de la Verrerie Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Gymnase Jean-Jaures Adresse 3 Avenue de la Verrerie Albi Ville Albi lieuville Gymnase Jean-Jaures Albi